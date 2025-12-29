Ultime News

29 Dic 2025 Un anno di crescita e di incognite:
il 2025 raccontato dagli artigiani
29 Dic 2025 Il sindaco firma l'ordinanza anti
botti. Sostegno a campagna Lav
29 Dic 2025 Cremo, la sconfitta contro Napoli
non cancella un 2025 straordinario
29 Dic 2025 Dovera: per la tangenziale
nuovo progetto e caccia ai fondi
29 Dic 2025 Lutto nel mondo dell'arte: morto
il pittore cremonese Aschieri
Fico “A breve nuova giunta regionale in Campania, non ci sono ritardi”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Siamo agli sgoccioli. A brevissimo avremo la nuova giunta regionale. Ora andrò a Santa Lucia e a breve la giunta sarà annunciata”. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico a margine della prima seduta del Consiglio Regionale. “Non ci sono ritardi – spiega Fico – perché la legge ci dice che dall’insediamento del Consiglio Regionale, che è oggi, possono passare fino a 10 giorni per l’insediamento della giunta e la nomina della giunta. Quindi siamo perfettamente nei tempi di legge e prendiamo il tempo giusto per far sì che ci sia la migliore giunta possibile”. xm9/vbo/mca2

