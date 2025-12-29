Ultime News

29 Dic 2025 Castelvetro: minore si allontana
da casa. Trovato dai carabinieri
29 Dic 2025 Aprica amplia i servizi ambientali
Nel 2026 Ecocar rafforzato
29 Dic 2025 Cr.Forma: i giovani si preparano
alla mobilità internazionale
29 Dic 2025 Capodanno a teatro con Raul
Cremona e il Festival della magia
29 Dic 2025 Bambini cremonesi nel cast
del musical "A Christmas Carol"
Video Pillole

Focus Salute – Lezioni di ballo per accendere il ritmo della vita

MILANO (ITALPRESS) – Perché cantare ci porta sotto il comandate dei tempi di pace? Quali ormoni amici vengono attivati dal canto? Nel centosedicesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza i molti effetti positivi che il cantare, in particolare in gruppo, ha per l’equilibrio psicofisico. E perché migliori competenza linguistica, fluidità del linguaggio, memoria di lavoro, flessibilità cognitiva, capacità di controllo degli impulsi e molto altro.

sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...