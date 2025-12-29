Ultime News

Video Pillole

Gse, 16 miliardi di euro di incentivi per la transizione energetica nel 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il Gestore dei Servizi Energetici nel 2025 ha erogato 16 miliardi di euro di incentivi e gestito oltre 3,8 miliardi di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Numeri che fotografano il ruolo centrale della società pubblica nel sostenere la transizione energetica del Paese. Ne ha parlato l’amministratore delegato Vinicio Mosè Vigilante in un’intervista all’Italpress.

