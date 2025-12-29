Ultime News

29 Dic 2025 Un anno di crescita e di incognite:
il 2025 raccontato dagli artigiani
29 Dic 2025 Il sindaco firma l'ordinanza anti
botti. Sostegno a campagna Lav
29 Dic 2025 Cremo, la sconfitta contro Napoli
non cancella un 2025 straordinario
29 Dic 2025 Dovera: per la tangenziale
nuovo progetto e caccia ai fondi
29 Dic 2025 Lutto nel mondo dell'arte: morto
il pittore cremonese Aschieri
Video Pillole

Palermo, Falzone “C’era necessità di un aumento della polizia municipale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questa città più volte ha evidenziato la necessità di un aumento nell’organico del personale della polizia municipale: siamo sotto di 920 unità, è chiaro che cento persone in più potranno sembrare poche ma rappresentano il prodotto di un nostro sforzo. Ringrazio anche chi in parlamento ha sposato questa causa, che oggi ha portato a questo risultato: auspichiamo l’anno prossimo di aumentare ulteriormente l’organico, perché Palermo ha necessità di uno svecchiamento”. Lo ha detto l’assessore alla Polizia municipale Dario Falzone a margine dell’incontro con una delegazione dei nuovi agenti della polizia municipale (77 agenti su 104) presso il teatro Garibaldi, dopo le firme sui contratti di assunzione. xd8/vbo/mca2

