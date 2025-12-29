Ultime News

29 Dic 2025 Castelvetro: minore si allontana
da casa. Trovato dai carabinieri
29 Dic 2025 Aprica amplia i servizi ambientali
Nel 2026 Ecocar rafforzato
29 Dic 2025 Cr.Forma: i giovani si preparano
alla mobilità internazionale
29 Dic 2025 Capodanno a teatro con Raul
Cremona e il Festival della magia
29 Dic 2025 Bambini cremonesi nel cast
del musical "A Christmas Carol"
Sbarra “Sud locomotiva d’Italia, in Sicilia intrapresa la strada giusta”

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia è in crescita e sta dimostrando un impegno concreto per sostenere imprese e occupazione. Lo sottolinea in un’intervista al Giornale di Sicilia Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per il Sud. La strada intrapresa dal Governo guidato da Renato Schifani è quella giusta, secondo l’ex segretario generale della Cisl, che auspica una sinergia tra amministrazione centrale e regionale per consolidare lo sviluppo dell’Isola e dare conferma ai segnali più recenti che parlano di una crescita del paese trainata proprio dal Mezzogiorno. Il Sud, evidenzia Sbarra, è la locomotiva d’Italia.
