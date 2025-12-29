Schifani “Attuazione Articolo 23 dello Statuto Siciliano un tema ancora aperto”





PALERMO (ITALPRESS) – L’attuazione dell’articolo 23 dello Statuto Siciliano, che prevede l’istituzione di sezioni siciliane della Corte dei Conti e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per le controversie regionali, è un tema che “abbiamo affrontato un anno fa circa. Non nascondo anche momenti di tensione che ci sono stati e che sono certo ormai si appianeranno, anche perché il clima è cambiato, ma il tema sotto un profilo costituzionale rimane aperto. Con ciò non voglio dire che da domani si solleva il conflitto”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nel corso dello scambio di auguri con i giornalisti. xd6/vbo/mca3

