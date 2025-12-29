Schifani “Fiducioso sui termovalorizzatori, scommessa è inizio lavori nel 2026”





PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in conferenza stampa, nel corso dello scambio di auguri con i giornalisti, ha mostrato le immagini simulate dei due termovalorizzatori che saranno realizzati nell’isola, a Palermo e Catania. “Ce la stiamo mettendo tutta – ha dichiarato -. E’ in corso l’attività di progettazione affidata a un gruppo di imprese che fa capo al MEF. Abbiamo affidato tutto ad Invitalia. Tutti i grandi progetti del mio governo sono stati affidati, anche quelli in campo sanitario, ad Invitalia, con una convenzione che abbiamo stipulato con l’amministratore delegato Bernardo Mattarella. Abbiamo stipulato l’accordo a tre con l’anticorruzione, quindi passa tutto dall’anticorruzione”. “Siamo a buon punto – ha aggiunto -, a fine febbraio dovrebbero i progettisti consegnarci il PFT, lo schema già orientativamente affidabile degli impianti. Parallelamente stiamo lavorando con Bruxelles per la condivisione del piano rifiuti, che non c’era. Siamo fiduciosi naturalmente, sappiamo che è un terreno sensibile, quello della realizzazione del termovalorizzatori, che tocca un argomento, tocca un settore che non ha sempre brillato, non solo per efficienza sotto vari punti di vista, però noi siamo sereni. La nostra scommessa è quella di iniziare i lavori entro il 2026, stiamo rispettando allo stato attuale il cronoprogramma e naturalmente le somme sono tutte appostate”. xd6/vbo/mca3

