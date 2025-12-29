Schifani “Il trend economico della Sicilia è in crescita, i dati parlano chiaro”





PALERMO (ITALPRESS) – “L’economia siciliana per ora gode di buona salute. Le società di rating danno l’indice di solvibilità, di credibilità di una regione e non fanno sconti a nessuno. I dati confermano lo stato di salute della nostra finanza regionale. Tutto questo fa il paio con l’aumento delle entrate tributarie, perché si produce di più e quindi si pagano più imposte. E’ un circuito virtuoso”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nel corso dello scambio di auguri con i giornalisti. “Siamo passati dal 2022 con 12 miliardi di entrate a 15 miliardi di entrate, quindi 3 miliardi e mezzo di entrate in più. Abbiamo aumentato gli investimenti nel 2024, registrando 23 miliardi di investimenti. Poi, nel 2022 vi era un disavanzo di 4 miliardi, che si era già ridotto grazie all’azione di Musumeci che ho portato avanti. Questo disavanzo, oggi, se la Corte dei Conti parifica i nostri bilanci, si è trasformato in un avanzo di 2 miliardi circa”. Lo stato di salute della regione “si misura anche da fondocassa nel 2022 era di 5 miliardi, adesso abbiamo un fondo cassa di 12 miliardi, quindi una maggiore liquidità. xd6/vbo/mca2

© Riproduzione riservata