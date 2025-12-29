Ultime News

Video Pillole

Schifani “Referendum? Fa bene il governo a non politicizzarlo”

PALEWRMO (ITALPRESS) – “Fa bene il governo a non politicizzare il referendum, con esso non si riducono le pene e non si istituiscono nuovi reati ma si impedisce che la magistratura nel suo organo di autogoverno abbia in quel Csm un organo politico. Perché il sorteggio dei componenti del Csm prevede che l’organismo che decide le promozioni, i trasferimenti, le sanzioni, sia sottratto al correntismo della magistratura e che non si faccia politica all’interno della magistratura”. Così il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nel corso della conferenza stampa per il consueto scambio di auguri con i giornalisti. xd6/vbo/mca3

