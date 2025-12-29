Schifani “Rimpasto? Atto dovuto, occorre riempire due caselle”





PALERMO (ITALPRESS) – "Devo riempire due caselle nel mio governo, perché non mi possono consentire di avere ancora gli interim, c'è quasi una situazione di immobilismo nei due assessorati. Quindi è un atto dovuto. Ho adottato una scelta di fondo e nulla è cambiato rispetto a due mesi fa: non ho estromesso due assessori ma un partito. Stimo quel partito, ma secondo le indagini la Dc ha dimostrato di avere modelli gestione non consoni a come io intendo la trasparenza e l'uso delle istituzioni". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nel corso dello scambio di auguri con i giornalisti.

