Ultime News

29 Dic 2025 Un anno di crescita e di incognite:
il 2025 raccontato dagli artigiani
29 Dic 2025 Il sindaco firma l'ordinanza anti
botti. Sostegno a campagna Lav
29 Dic 2025 Cremo, la sconfitta contro Napoli
non cancella un 2025 straordinario
29 Dic 2025 Dovera: per la tangenziale
nuovo progetto e caccia ai fondi
29 Dic 2025 Lutto nel mondo dell'arte: morto
il pittore cremonese Aschieri
Nazionali

Serie A, Roma-Genoa 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – La Roma scende in campo in Serie A. I giallorossi ospitano oggi, lunedì 29 dicembre, il Genoa del grande ex Daniele De Rossi – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini vuole rialzarsi dopo la sconfitta per 2-1 rimediata a Torino contro la Juventus, mentre il Grifone è stato battuto in casa dall’Atalanta 1-0. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Roma volerà a Bergamo per sfidare l’Atalanta, mentre il Genoa ospiterà il Pisa. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...