Ultime News

29 Dic 2025 Castelvetro: minore si allontana
da casa. Trovato dai carabinieri
29 Dic 2025 Aprica amplia i servizi ambientali
Nel 2026 Ecocar rafforzato
29 Dic 2025 Cr.Forma: i giovani si preparano
alla mobilità internazionale
29 Dic 2025 Capodanno a teatro con Raul
Cremona e il Festival della magia
29 Dic 2025 Bambini cremonesi nel cast
del musical "A Christmas Carol"
Video Pillole

Sicurezza negli stadi, 14 Daspo del Questore di Cremona

PALERMO (ITALPRESS) – Quattordici Daspo, di cui tre con obbligo di firma, per un totale di 41 anni di divieti: è il bilancio dei provvedimenti adottati dal Questore di Cremona nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza negli stadi. Nove Daspo riguardano gli scontri tra tifosi nel prepartita di Cremonese-Parma del 21 settembre, durante i quali fu fermata un’auto con ultras armati di mazze e caschi. Altri provvedimenti hanno colpito tifosi di Novara, Cremonese e Lecce per l’uso di fumogeni durante diverse partite.

pc/gsl (Fonte video: Polizia di Stato)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...