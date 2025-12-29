Video Pillole
Tg Economia – 29/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A settembre saldo positivo per l’occupazione
– Auto, il mercato europeo cresce
– Ue, le imprese aumentano gli investimenti in ricerca e sviluppo
– Gse, 16 miliardi di euro di incentivi per la transizione energetica nel 2025
sat/gsl
– A settembre saldo positivo per l’occupazione
– Auto, il mercato europeo cresce
– Ue, le imprese aumentano gli investimenti in ricerca e sviluppo
– Gse, 16 miliardi di euro di incentivi per la transizione energetica nel 2025
sat/gsl
© Riproduzione riservata