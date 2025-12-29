Video Pillole
Tg News – 29/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Oggi la fiducia della Camera sulla Manovra, vale 22 miliardi
– Consiglio dei Ministri approva decreto su aiuti ad Ucraina
– Trump dopo incontro con Zelensky “Forse accordo entro 2 settimane”
– Giovane donna trovata morta in un cortile condominiale a Milano
– Morte per intossicazione, 5 indagati in ospedale a Campobasso
– Brigitte Bardot riposerà nel suo giardino vicino al mare
– Confcommercio: 6 milioni di italiani in viaggio per Capodanno
– Terna, cavo del Tyrrhenian Link installato a 2.150 metri di profondità
– Previsioni 3B Meteo 30 Dicembre
