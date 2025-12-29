Trump: “Grazia in arrivo per Netanyahu, ho parlato con Herzog”. Ma presidente Israele smentisce: “Procedura sarà standard”

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è ”un ottimo premier”, un vero e proprio ”eroe di guerra” al quale dovrebbe essere concessa ”la grazia nel suo processo penale”. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, ricevendo il premier israeliano a Mar-a-Lago e affermando che Israele “non esisterebbe” senza Netanyahu. “Ho parlato con il presidente Isaac Herzog. Mi ha detto che la grazia era in arrivo”.

A una domanda sulla seconda fase dell’accordo di cessate il fuoco per Gaza, Trump ha risposto che ”bisogna disarmare Hamas”. ”La situazione di Gaza è molto difficile”, ma ”la ricostruzione inizierà presto”, ha aggiunto accanto al premier israeliano.

Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha smentito di aver parlato con Trump della grazia a Netanyahu. Lo riporta il sito di Haaretz. Nelle scorse settimane il premier israeliano ha formalmente presentato al presidente Herzog una richiesta di grazia dopo che Trump aveva precedentemente espresso il suo sostegno.

L’ufficio di Herzog ha precisato che “qualsiasi decisione” in merito alla grazia seguirà le “procedure standard”. Lo riporta la Cnn. L’ufficio di Herzog ha rilasciato una dichiarazione che contraddice il racconto di Trump: “Non c’è stata alcuna conversazione tra il presidente Herzog e il presidente Trump da quando è stata presentata la richiesta di grazia”. Secondo l’ufficio del presidente, alcune settimane fa “Herzog ha parlato con un rappresentante di Trump, che ha chiesto informazioni sulla richiesta. Ha ricevuto una spiegazione della procedura” e gli è stato detto che “qualsiasi decisione avrebbe seguito le procedure standard”.