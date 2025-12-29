Ultime News

29 Dic 2025 Castelvetro: minore si allontana
da casa. Trovato dai carabinieri
29 Dic 2025 Aprica amplia i servizi ambientali
Nel 2026 Ecocar rafforzato
29 Dic 2025 Cr.Forma: i giovani si preparano
alla mobilità internazionale
29 Dic 2025 Capodanno a teatro con Raul
Cremona e il Festival della magia
29 Dic 2025 Bambini cremonesi nel cast
del musical "A Christmas Carol"
Nazionali

Ucraina, bozza decreto oggi in Cdm: via dal titolo riferimento a forniture militari

(Adnkronos) – Sparisce l’aggettivo ‘militari’ dal titolo del decreto Ucraina che arriva oggi in cdm, previsto per le 15. Nella bozza visionata dall’Adnkronos, il decreto per la proroga degli aiuti a Kiev, recita ‘Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative e della popolazione dell’ucraina, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance’. Una sottolineatura che sembra tener conto della posizione della Lega, che più volte ha chiesto cautela sull’invio delle armi a Zelensky, alla luce del nuovo scenario diplomatico.  

Nel testo del decreto precedente era presente il riferimento alla “cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari” oggi non previsto. L’articolo due del decreto, fa comunque riferimento alla dotazione bellica: “È prorogata, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici, in favore delle autorità governative dell’Ucraina, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite”. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...