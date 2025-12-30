Un episodio di abbandono illecito di rifiuti è stato accertato nella giornata di lunedì in via Roma, all’intersezione con via del Cimitero, nella frazione di San Salvatore, nel comune di Sospiro.

La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini, che hanno notato la presenza di rifiuti abbandonati nella zona verde. A seguito della segnalazione è stato effettuato un sopralluogo sul posto. Con l’intervento dei cantonieri comunali, tutto il materiale è stato recuperato.

Le indagini effettuate anche grazie al sistema di videosorveglianza presente nell’area hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili da parte dell’agente scelto della Polizia Locale Jessica Bernardi.

“Durante l’ispezione dei rifiuti, sono stati rinvenuti documenti e materiali riconducibili a un preciso destinatario, contenenti nome e cognome. I rifiuti abbandonati consistevano in tre scatole di cartone contenenti rifiuti urbani domestici di vario tipo: indumenti, plastica, legno, carta, materiale umido e documentazione personale” spiega Bernardi.

“I trasgressori sono stati individuati e convocati nella giornata odierna. Nei loro confronti verranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 255 del Decreto Legislativo 152/2006, il cosiddetto Testo Unico Ambientale, che disciplina l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti da parte di persone fisiche”.

La normativa prevede sanzioni severe, che possono arrivare a multe comprese tra 1.000 e 10.000 euro, a tutela dell’ambiente e del decoro urbano. L’amministrazione e la Polizia Locale rinnovano l’invito ai cittadini a rispettare le regole di conferimento dei rifiuti e a segnalare tempestivamente comportamenti illeciti.

