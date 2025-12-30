Ultime News

30 Dic 2025 Laboratorio analisi, ultimo giorno
di lavoro per la dottoressa Testa
30 Dic 2025 Grande partecipazione per la
tombolata di Castelvetro Piacentino
30 Dic 2025 Oggetti d'epoca e tradizioni:
il presepe contadino di Olmeneta
30 Dic 2025 Coro Polifonico Cremonese: successo
per il concerto a Castelvetro
30 Dic 2025 "Scrooge – non è mai troppo tardi"
in scena al Ponchielli il 4 gennaio
Nazionali

Ascolti tv, vince ‘Se fossi te’ su Rai1

(Adnkronos) – La fiction ‘Se fossi te’, in onda ieri 29 dicembre su Rai1, vince la sfida della prima serata con 3.104.000 spettatori, raggiungendo il 20,8% di share. Medaglia d’argento per ‘Ennio Doris – C’è anche domani’ su Canale 5 che ha raccolto 1.386.000 spettatori con uno share del 9,8% mentre su Rete 4 ‘Non ci resta che piangere’ ha totalizzato 997.000 spettatori (6,3% share). 

Fuori dal podio troviamo Italia 1 con ‘Will Hunting – Genio ribelle’ che ha incollato davanti al video 984.000 spettatori (6,2% share) mentre ‘Vita da gatto’ su Rai3 ha segnato 723.000 spettatori (4% share). A seguire: Nove con ‘Cash or Trash – Il Natale dei Tesori’ (691.000 spettatori, 4,4% share); La7 con ‘La Torre di Babele’ (670.000 spettatori, 3,6% share); Rai2 con ‘Il Collegio’ (505.000 spettatori, 3,5% share); Tv8 con ‘I tre moschettieri – D’Artagnan’ (452.000 spettatori, 2,9% share). 

In access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha raggiunto 5.183.000 spettatori (25,9% share) mentre ‘Affari tuoi’ su Rai1 ha interessato 4.716.000 spettatori (23,4% share). 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...