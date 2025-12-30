Ormai manca pochissimo: CR1 è pronta a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno insieme al suo pubblico con un appuntamento speciale. A partire dalle 21:30 sul canale 19 torna la CR1 Night, il veglione di San Silvestro pensato per accompagnare i telespettatori fino allo scoccare della mezzanotte (e oltre), direttamente dal salotto di casa.

Dopo il successo della scorsa edizione, l’emittente ripropone una lunga serata all’insegna di musica, spettacolo e intrattenimento, con la conduzione di Eleonora Busi e Giovanni Rossi, affiancati dalla partecipazione di Veronica Padiglione. Un viaggio verso il nuovo anno in compagnia dei volti della “TV di casa tua”.

La serata sarà animata da numerose esibizioni dal vivo, con grande spazio alla musica e al ballo. Tra gli ospiti pronti a salire sul palco ci saranno Roby & Vane – Acoustic Duo, musicisti di Piadena, con un repertorio capace di creare atmosfera e coinvolgere il pubblico. A far ballare gli spettatori ci penserà anche Alice Gritti, da Pizzighettone, con un tuffo nelle sonorità e nei ritmi degli anni ’80.

Non mancherà lo spettacolo dei più giovani: protagonisti anche i bambini e i ragazzi di The OSB Academy, la scuola diretta da Nicholas Anthony Gelati Ruggeri, che porteranno in scena momenti di musical e coreografie pensate per tutta la famiglia.

Il veglione televisivo sarà anche un’occasione di divertimento, con giochi e momenti interattivi pensati per coinvolgere chi segue la serata da casa insieme ad amici e parenti.

Spazio infine alla cucina, elemento immancabile della notte di San Silvestro. Veronica Padiglione, volto di Ore 12, accompagnerà il pubblico insieme allo chef Attilio Borra nella preparazione di un menù dedicato alla festa, con i piatti simbolo della tradizione: cotechino e lenticchie, pronti a essere serviti allo scoccare della mezzanotte.

Dopo il brindisi per l’arrivo del 2026, in compagnia dei giornalisti di CR1 e CremonaOggi, la serata proseguirà ancora tra musica e intrattenimento.

