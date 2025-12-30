Ultime News

30 Dic 2025 Per Fondazione Città di Cremona
un futuro da ente del Terzo Settore
30 Dic 2025 Investimenti in agricoltura,
finanziati 12 progetti per 14 milioni
30 Dic 2025 Liceo Manin, via l'impalcatura:
ecco la facciata rinnovata
30 Dic 2025 Sfratto disabile case Aler,
ordine del giorno della maggioranza
30 Dic 2025 Soncino, Piloni visita museo della
Stampa: "Patrimonio da valorizzare"
FNO TSRM e PSTRP, appello alla politica “Valorizzare i professionisti sanitari”

ROMA (ITALPRESS) – Diego Catania, Presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha fatto visita ai professionisti sanitari dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma per fare loro gli auguri e ringraziarli per aver garantito la propria presenza durante le festività a tutela del sistema e per la salute dei cittadini. Maggiore attrattività, percorsi di carriera certi e incentivanti economicamente: questi alcuni dei temi al centro dell’incontro, Un ringraziamento rivolto alle 18 professioni sanitarie che fanno parte della Federazione: 165mila professionisti, altamente specializzati ma spesso “invisibili” agli occhi dei cittadini, che operano dai pronto soccorso alle case di cura, dai centri di riabilitazione ai dipartimenti di prevenzione e alle comunità.
