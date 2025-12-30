Ultime News

30 Dic 2025 Per Fondazione Città di Cremona
un futuro da ente del Terzo Settore
30 Dic 2025 Investimenti in agricoltura,
finanziati 12 progetti per 14 milioni
30 Dic 2025 Liceo Manin, via l'impalcatura:
ecco la facciata rinnovata
30 Dic 2025 Sfratto disabile case Aler,
ordine del giorno della maggioranza
30 Dic 2025 Soncino, Piloni visita museo della
Stampa: "Patrimonio da valorizzare"
Nazionali

Ilary Blasi e Bastian Muller, matrimonio in vista? L’anello ‘sospetto’

(Adnkronos) –
Ilary Blasi potrebbe essere pronta al fatidico ‘sì’. La conduttrice, infatti, potrebbe compiere nuovamente il grande passo al fianco di Bastian Muller. A far nascere il dubbio su un matrimonio in programma è stata una foto pubblicata su Instagram dalla stessa Blasi, durante le vacanze sulle Dolomiti. 

Negli scatti condivisi, un dettaglio non è passato inosservato: un vistoso anello sull’anulare sinistro, classico ed elegante, con una pietra brillante al centro. Un gioiello che ricorda un anello di fidanzamento e che alimenta le ipotesi su un possibile matrimonio, magari nel 2026. Tuttavia, al momento sono solo indiscrezioni: la coppia non ha confermato o smentito la notizia e si gode alcuni giorni di relax tra le montagne innevate.  

La storia tra Ilary Blasi e Bastian Mulle è iniziata tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, dopo la separazione della conduttrice da Francesco Totti. I due si sono conosciuti in aeroporto a New York, descritto da lei come un “colpo di fulmine”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...