30 Dic 2025 Abbandonano i rifiuti ma dimenticano
documenti personali: rintracciati
30 Dic 2025 Manutenzioni straordinarie impianti
comunali, stanziati 30mila euro
30 Dic 2025 Laboratorio analisi, ultimo giorno
di lavoro per la dottoressa Testa
30 Dic 2025 Grande partecipazione per la
tombolata di Castelvetro Piacentino
30 Dic 2025 Oggetti d'epoca e tradizioni:
il presepe contadino di Olmeneta
Incidente funivia a Macugnaga, due feriti e 100 persone bloccate a monte

(Adnkronos) – Due persone sono rimaste ferite in un incidente questa mattina alla funivia a Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la cabina sarebbe arrivata alla stazione a monte a velocità eccessiva. Già sbarcate a terra circa 100 persone che verranno evacuate con gli elicotteri a causa dell’inutilizzabilità della funivia per la discesa. 

