30 Dic 2025 Abbandonano i rifiuti ma dimenticano
documenti personali: rintracciati
30 Dic 2025 Manutenzioni straordinarie impianti
comunali, stanziati 30mila euro
30 Dic 2025 Laboratorio analisi, ultimo giorno
di lavoro per la dottoressa Testa
30 Dic 2025 Grande partecipazione per la
tombolata di Castelvetro Piacentino
30 Dic 2025 Oggetti d'epoca e tradizioni:
il presepe contadino di Olmeneta
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio

(Adnkronos) –
Lungo colloquio in aula alla Camera tra Antonio Tajani a Marta Fascina. Il ministro degli Esteri, durante le dichiarazioni di voto, ha lasciato gli scranni del governo per spostarsi tra i banchi del gruppo di Forza Italia e salutare i ‘suoi’ deputati.  

Il ministro degli Esteri e leader di FI si è intrattenuto con diversi azzurri, poi ha notato la Fascina seduta al suo posto, l’ha salutata e si è avvicinato per fermarsi a lungo a parlare con la ex compagna di Silvio Berlusconi. 

 

