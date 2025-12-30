Ultime News

30 Dic 2025 Abbandonano i rifiuti ma dimenticano
documenti personali: rintracciati
30 Dic 2025 Manutenzioni straordinarie impianti
comunali, stanziati 30mila euro
30 Dic 2025 Laboratorio analisi, ultimo giorno
di lavoro per la dottoressa Testa
30 Dic 2025 Grande partecipazione per la
tombolata di Castelvetro Piacentino
30 Dic 2025 Oggetti d'epoca e tradizioni:
il presepe contadino di Olmeneta
Video Pillole

Tg Università – 30/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Arriva in Italia l’Istituto delle Nazioni Unite sull’Intelligenza artificiale
– Milo Manara dottore ad honorem a Teramo
– UnitelmaSapienza, un nuovo corso di laurea internazionale sulla moda
fsc/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...