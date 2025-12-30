Video Pillole
Tg Università – 30/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Arriva in Italia l’Istituto delle Nazioni Unite sull’Intelligenza artificiale
– Milo Manara dottore ad honorem a Teramo
– UnitelmaSapienza, un nuovo corso di laurea internazionale sulla moda
fsc/azn
