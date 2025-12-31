Il 2026 si apre per Dimore Storiche Cremonesi by Target Turismo con un augurio speciale a tema musicale: il concerto di Capodanno nel prestigioso salone della musica di Palazzo Mina Bolzesi sede di Academia Creomensis. Il concerto si tiene domenica 4 gennaio 2026 alle ore 15.00.

Nella maestosa sala neoclassica affrescata da Giuseppe Diotti, il “Quartetto degli Archi di Cremona” farà risuonare le musiche di W. A. Mozart, L. v. Beethoven, P. I. Tchaikovsky, G. Puccini, G. Mahler e F. Cilea con i musicisti Giacomo Invernizzi (primo violino), Angela Woon Young Kang (secondo violino), Bianchi Novella (viola), Fossa Giacomo (violoncello). Il programma permetterà ai partecipanti di ascoltare una serie di musiche e trascrizioni per quartetto d’archi dalle sue origini settecentesche fino al tardo romanticismo, passando attraverso le principali figure di musicisti che ne hanno sviluppato l’espressività e il linguaggio in Europa.

Ma il Concerto di Capodanno sarà anche occasione per scoprire con le visite guidate di Target Turismo la storia e la bellezza del palazzo cremonese, esempio maestoso dello stile neoclassico lombardo i cui saloni, ancora riccamente decorati, rivivono ogni giorno con l’attività dei maestri e degli allievi di Academia Cremonensis, che tramandano in un contesto antico di grande fascino la tradizione della costruzione dei violini cremonesi nel mondo.

A seguire il brindisi augurale a cura di Fieschi 1867 e dell’associazione Strada del Gusto Cremonese con prodotti tipici del territorio, sarà l’occasione per uno scambio di auguri e per dare avvio alla nuova stagione delle Dimore Storiche Cremonesi.

Info e prenotazioni: DIMORE STORICHE CREMONESI BY TARGET TURISMO

Cell. 379 1165691 (Whatsapp)

