Il prossimo 9 gennaio alle ore 17.30, presso la Sala delle Colonne del Centro Culturale Agorà di Castelverde, si terrà la presentazione del romanzo “I deportati di Rethmar” (Ronca Editore) dello scrittore e giornalista Roberto Fiorentini, che dialogherà con Emanuela Riverso.

L’incontro, organizzato dall’associazione culturale Magma in collaborazione con la Biblioteca di Castelverde, sarà arricchito dalla lettura di alcuni brani del libro a cura di Massimiliano Pegorini.

Nel suo lavoro, Fiorentini riporta alla luce una vicenda che rischiava di cadere nell’oblio: la storia di Ermete Masseroni, diciannovenne contadino di Corte de’ Frati che, nel 1944, si offre “volontario” al posto del padre per risparmiargli un nuovo trauma di guerra. Deportato a Rethmar, nelle campagne tedesche nei pressi di Hannover, Masseroni trascorre oltre un anno come lavoratore coatto.

Attraverso i ricordi dei figli Franco e Luciano, l’autore ricostruisce questa “storia minore” della Seconda guerra mondiale, raccontando la vita nelle baracche, la solidarietà tra deportati di diverse nazionalità, il durissimo lavoro agricolo e il difficile ritorno in Italia nell’estate del 1945. Ne emerge un racconto intenso e necessario, che restituisce voce e dignità ai “dimenticati” della deportazione italiana nel Terzo Reich.

