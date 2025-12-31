Ultime News

31 Dic 2025 Capodanno, ecco come
lo passeranno i cremonesi
31 Dic 2025 A Castelverde presentazione
libro "I deportati di Rethmar"
31 Dic 2025 4 gennaio, concerto e visite
guidate a palazzo Mina Bolzesi
31 Dic 2025 SuperEnalotto: centrati tre "5" da
oltre 10mila euro a Crema e Cremona
31 Dic 2025 Addio 2025: le notizie più lette
a Cremona, Crema e Casalmaggiore
Cultura

A Castelverde presentazione
libro "I deportati di Rethmar"

Fill-1

Il prossimo 9 gennaio alle ore 17.30, presso la Sala delle Colonne del Centro Culturale Agorà di Castelverde, si terrà la presentazione del romanzo “I deportati di Rethmar” (Ronca Editore) dello scrittore e giornalista Roberto Fiorentini, che dialogherà con Emanuela Riverso.

L’incontro, organizzato dall’associazione culturale Magma in collaborazione con la Biblioteca di Castelverde, sarà arricchito dalla lettura di alcuni brani del libro a cura di Massimiliano Pegorini.

Nel suo lavoro, Fiorentini riporta alla luce una vicenda che rischiava di cadere nell’oblio: la storia di Ermete Masseroni, diciannovenne contadino di Corte de’ Frati che, nel 1944, si offre “volontario” al posto del padre per risparmiargli un nuovo trauma di guerra. Deportato a Rethmar, nelle campagne tedesche nei pressi di Hannover, Masseroni trascorre oltre un anno come lavoratore coatto.

Attraverso i ricordi dei figli Franco e Luciano, l’autore ricostruisce questa “storia minore” della Seconda guerra mondiale, raccontando la vita nelle baracche, la solidarietà tra deportati di diverse nazionalità, il durissimo lavoro agricolo e il difficile ritorno in Italia nell’estate del 1945. Ne emerge un racconto intenso e necessario, che restituisce voce e dignità ai “dimenticati” della deportazione italiana nel Terzo Reich.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...