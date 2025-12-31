Ultime News

31 Dic 2025 Capodanno, ecco come
lo passeranno i cremonesi
31 Dic 2025 A Castelverde presentazione
libro "I deportati di Rethmar"
31 Dic 2025 4 gennaio, concerto e visite
guidate a palazzo Mina Bolzesi
31 Dic 2025 SuperEnalotto: centrati tre "5" da
oltre 10mila euro a Crema e Cremona
31 Dic 2025 Addio 2025: le notizie più lette
a Cremona, Crema e Casalmaggiore
Nazionali

A Chico Forti permesso per lavorare: insegna windsurf ai disabili e inglese agli anziani

(Adnkronos) –
Chico Forti, tornato nel nostro Paese il 18 maggio 2024 dopo una detenzione di oltre 20 anni negli Stati Uniti, per l’omicidio di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio 1998, ottiene il permesso di lavorare e svolgere attività di volontariato fuori dal carcere. Secondo quanto riportato dal Gazzettino, Forti ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Venezia il cosiddetto articolo 21 dell’ordinamento penitenziario: frequenterà un corso da pizzaiolo, insegnerà inglese agli anziani e infine tornerà a praticare windsurf sul lago di Garda, insegnando la disciplina ai disabili.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...