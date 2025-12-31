L’hanno già visitata collezionisti e appassionati provenienti anche da fuori Regione, ma c’è ancora qualche giorno di tempo per scoprirla: sarà allestita fino al 10 gennaio a Cremona la mostra A1 Milano Bologna An Art Journey, visitabile nei giorni feriali dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 all’interno di Palazzo Fodri dove ha sede la galleria PQV Fine Art diretta da Pietro Quattriglia Venneri che per la tradizionale esposizione del periodo natalizio propone opere di pregio realizzate da autori italiani fra il XV e il XVII secolo.

L’opera più rappresentativa è a firma Parmigianino e si lega a un capolavoro riesposto in Inghilterra di recente dopo un restauro; c’è poi un’opera connessa a Cremona di notevole interesse storico-artistico, giacché la galleria intende valorizzare la produzione cittadina. Fra le sculture spicca Apollo di Giuseppe Bono, finora l’unica dell’autore ad essere stata firmata dove egli si indica come milanese, presumibilmente facente parte di un lotto di marmi richiesti dal Re di Spagna nella seconda parte del Seicento per arredare i saloni dell’Escorial.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata