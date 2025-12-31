Ultime News

31 Dic 2025 Autostrada, crescono
ancora i pedaggi: +1,5%
31 Dic 2025 Furti agli anziani, i carabinieri
vigilano al CremonaPo
31 Dic 2025 Capodanno, ecco come
lo passeranno i cremonesi
31 Dic 2025 A Castelverde presentazione
libro "I deportati di Rethmar"
31 Dic 2025 4 gennaio, concerto e visite
guidate a palazzo Mina Bolzesi
Video Pillole

Agrifood Magazine – 31/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, più controlli su alimenti e prodotti agricoli importati
– Agroalimentare europeo in ripresa: surplus a 6,4 miliardi
– Raggiunto l’accordo sul prezzo del latte
– L’Italia prima al mondo nell’export di mele
mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...