Video Pillole
Agrifood Magazine – 31/12/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, più controlli su alimenti e prodotti agricoli importati
– Agroalimentare europeo in ripresa: surplus a 6,4 miliardi
– Raggiunto l’accordo sul prezzo del latte
– L’Italia prima al mondo nell’export di mele
mgg/gsl
– Ue, più controlli su alimenti e prodotti agricoli importati
– Agroalimentare europeo in ripresa: surplus a 6,4 miliardi
– Raggiunto l’accordo sul prezzo del latte
– L’Italia prima al mondo nell’export di mele
mgg/gsl
© Riproduzione riservata