Ascolti tv, ‘La voce di Cupido’ su Rai1 vince con 16,8%

(Adnkronos) – Il film ‘La voce di Cupido’, in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 2.671.000 spettatori, pari a uno share del 16,8%. Medaglia d’argento per un grande classico di Natale ‘Mamma, ho perso l’aereo’ che su Italia 1 ha conquistato 2.256.000 spettatori, registrando uno share del 13% mentre Canale 5 con la serie turca ‘Io sono Farah’ ha appassionato 1.823.000 spettatori, con uno share del 13,2%.

Fuori dal podio troviamo ‘Zona Bianca’ su Rete 4 che ha totalizzato 1.064.000 spettatori e il 7,8% di share mentre ‘La casa dei fantasmi’ su Rai2 è stato visto da 709.000 spettatori, corrispondenti al 4,6% di share. A seguire: La7 con ‘Deep Water’ (697.000 spettatori, 3,9% share); Nove con ‘Maurizio Battista – Risate Sotto l’Albero’ (482.000 spettatori, 2,9% share); Tv8 con ‘Un principe sotto l’albero’ (408.000 spettatori, 2.3% di share) e Rai 3 con ‘Un anno difficile’ (391.000 spettatori, 2,2% share).

La sfida dell’access prime time continua a premiare Canale 5. ‘La Ruota della Fortuna’, condotta da Gerry Scotti, ha totalizzato 5.436.000 spettatori con uno share del 27,1% mentre Rai1 con ‘Affari Tuoi’ ha raggiunto 4.831.000 spettatori con il 24% di share.