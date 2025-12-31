Ultime News

31 Dic 2025 Addio 2025: le notizie più lette
a Cremona, Crema e Casalmaggiore
31 Dic 2025 Monticelli e Cremona piangono
il 39enne Eugenio Girotto
31 Dic 2025 In arresto pericoloso pregiudicato
Era latitante da 10 anni
31 Dic 2025 A1 Milano Bologna An Art Journey in
mostra fino al 10 gennaio a Cremona
31 Dic 2025 Cantieri, servizi e cultura:
il 2026 nei progetti del Comune
Nazionali

‘Capodanno in musica’ su Canale 5, stasera 31 dicembre: tutti gli ospiti

(Adnkronos) –
Capodanno su Canale 5 con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Stasera, mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dalla Piazza Libertà di Bari, va in onda ‘Capodanno in musica’. 

La serata evento che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine della puntata de ‘La Ruota della Fortuna’. Sul palco si alterneranno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. 

Da Gigi D’Alessio a Umberto Tozzi. E ancora, tra gli ospiti: Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock e Welo. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...