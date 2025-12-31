Lungo avvicinamento alla mezzanotte oggi in centro città, con un’anteprima musicale a partire dalle 19,30 in piazza della Pace, in attesa della “Notte più lunga” organizzata dall’Ufficio Musica del settore Cultura e Turismo del Comune per festeggiare l’arrivo del nuovo anno all’aperto.

La “Notte più Lunga Soundsystem”, l’anteprima appunto in piazza Pace, è dedicata a sonorità alternative ed elettroniche con i collettivi Glide Society ed Elettronica Fantastica.

Il palco allestito in piazza Stradivari si accenderà invece dalle 21.30 con i collettivi Ape?Sì, Voglia di Dance All Night e All Music Digital Radio, fino al countdown e all’atteso A/V djset di Jrstit. Dalle 2, altra novità di quest’anno, l’evento proseguirà con un aftershow ufficiale al neonato Mob Club di via Postumia, dando continuità alla festa in un contesto più raccolto.

Jrstit è uno dei nomi più seguiti della nuova scena digitale italiana: dj e producer classe 2003, diventato virale grazie ai suoi mashup e alle sue produzioni social che hanno raggiunto numeri impressionanti: oltre 2,5 milioni di follower su TikTok, quasi 1 milione su Instagram e quasi 300.000 iscritti su YouTube.

Un artista che, musicalmente, si distingue per un sound fresco e contemporaneo che mescola hit mainstream, elementi elettronici e creatività da creator: i suoi mashup sono diventati un marchio di fabbrica, capaci di catturare un pubblico trasversale e giovane. Con la sua crescita costante, JRSTIT non rappresenta solo un fenomeno social, ma anche un talento emergente della scena elettronica italiana, capace di trasformare la sua community digitale in una fanbase reale e attiva.

