31 Dic 2025 Capodanno, ecco come
lo passeranno i cremonesi
31 Dic 2025 A Castelverde presentazione
libro "I deportati di Rethmar"
31 Dic 2025 4 gennaio, concerto e visite
guidate a palazzo Mina Bolzesi
31 Dic 2025 SuperEnalotto: centrati tre "5" da
oltre 10mila euro a Crema e Cremona
31 Dic 2025 Addio 2025: le notizie più lette
a Cremona, Crema e Casalmaggiore
Capodanno, nell’Oceano Pacifico è già 2026: i primi festeggiamenti

Il nuovo anno è arrivato nell’Oceano Pacifico. Alle 11, ora italiana, era già mezzanotte nelle Kiribati. Dopo un quarto d’ora, alle 11.15 di Roma, sono saltai tappi di bottiglie alle Chatham Islands, che fanno parte della Nuova Zelanda. Nel resto del Paese, sarà mezzanotte quando in Italia sarà mezzogiorno. 

Sui social le prime immagini dei fuochi d’artificio e dei festeggiamenti per l’arrivo del 2026.  

