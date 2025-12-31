Ultime News

31 Dic 2025 Autostrada, crescono
ancora i pedaggi: +1,5%
31 Dic 2025 Furti agli anziani, i carabinieri
vigilano al CremonaPo
31 Dic 2025 Capodanno, ecco come
lo passeranno i cremonesi
31 Dic 2025 A Castelverde presentazione
libro "I deportati di Rethmar"
31 Dic 2025 4 gennaio, concerto e visite
guidate a palazzo Mina Bolzesi
Video Pillole

Cinema & Spettacoli Magazine – 31/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “No Other Choice”, il ritorno di Park Chan-wook
– “Una di famiglia – The Housemaid” con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried
– “La piccola Amelie”, Nothomb e la magia del Giappone
– “SpongeBob – Un’avventura da pirati”, nuovo capitolo al cinema
mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...