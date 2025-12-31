Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona, nella giornata del 31 dicembre nell’ambito delle attività di prevenzione, ha allestito uno stand informativo all’interno della galleria del centro commerciale CremonaPo, per sensibilizzare riguardo ai furti ai danni degli anziani.

Considerata la frequenza di questo reato, l’Arma in collaborazione con la dirigenza del centro commerciale, ha deciso di allestire un punto informativo di fronte all’Ipercoop, richiamando l’attenzione delle persone anziane che si apprestano ad entrare nell’ipermercato a non lasciare borse incustodite, anche per pochi attimi (ma sufficienti ai malintenzionati), mentre scelgono i prodotti da mettere nel carrello o mentre pesano la frutta e la verdura.

Presso lo stand viene anche distribuito materiale informativo e vengono fornite risposte anche a semplici richieste di consigli.

L’iniziativa è proseguita per tutta la prima parte della giornata, contrassegnata dal bollino “rosso” in vista dei preparativi per il cenone di fine anno. Proprio il grande afflusso è occasione ancora più ghiotta per i ladri e la presenza dello stand dell’Arma è stata anche anche un elemento deterrente per gli eventuali malintenzionati.

I militari si alternano tra lo stand e i vari negozi e reparti del supermercato per vigilare che tutto proceda secondo il rispetto della legge. Oltre ai militari in divisa è presente anche un nucleo in borghese, volto proprio ad intercettare i soggetti autori dei furti, questo non solo nella giornata di oggi ma con una cadenza pressoché quotidiana.

