E’ stato individuato e arrestato dalla Polizia in un motel appena fuori città, mentre era in compagnia di un connazionale, un cittadino rumeno di 45 anni che si era reso irreperibile dal 2015 in seguito al passaggio in giudicato di sentenze di condanna per i reati di lesioni aggravate, violenza privata e detenzione di armi e munizioni.

Lo straniero è stato intercettato e posto in arresto dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Cremona.

I fatti per i quali era stato condannato in via definitiva e per i quali era pendente l’ordine di carcerazione risalgono al 2007, allorquando il predetto, a Parma, aveva dapprima ferito alcune donne con un coltello, sfregiandole in viso in maniera permanente e poi, alcuni giorni dopo, questa volta a Cremona, era rimasto coinvolto in una sparatoria ed a suo carico era stata contestata la detenzione illegale di armi e munizioni.

Durante l’operazione di cattura è stata eseguita anche la perquisizione della stanza del motel dove l’uomo soggiornava e dell’autovettura noleggiata, rinvenendo un’accetta (nel bagagliaio) e una modica quantità di cocaina, per cui è stato anche denunciato in stato di libertà per la detenzione di strumenti atti all’offesa nonché sanzionato. ai sensi dell’art. 75 del testo unico sugli stupefacenti.

