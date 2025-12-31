Ultime News

31 Dic 2025 "Autocelebrativo": Portesani critico
anche sul video del sindaco
31 Dic 2025 Camera di Commercio: bilancio
2025 con il presidente Auricchio
31 Dic 2025 Capodanno in piazza: musica
già dalle 19:30 in attesa di Jrstit
31 Dic 2025 Formazione gratuita per lavoratori
lattiero-caseari: al via le domande
31 Dic 2025 Autostrada, crescono
ancora i pedaggi: +1,5%
Nazionali

Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale

(Adnkronos) – Mentre si attende il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Quirinale arrivano le immagini del backstage dal Colle con i preparativi per l’undicesimo messaggio del Capo dello Stato. 

Il discorso del presidente è atteso per le 20.30, come sempre a reti unificate, dallo studio alla Vetrata, quello dove si svolgono gli incontri ufficiali. Intanto, dai social del Quirinale arriva l’indizio sui temi del messaggio: una foto della Costituzione e, sullo sfondo, l’iconico manifesto del referendum del 2 giugno del 1946, con la ragazza sorridente che sbuca dalla prima pagina del Corriere della Sera. Due immagini naturalmente legate all’ottantesimo anniversario della Repubblica che si celebrerà nel 2026. 

 

