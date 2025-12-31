Ultime News

31 Dic 2025 Addio 2025: le notizie più lette
a Cremona, Crema e Casalmaggiore
31 Dic 2025 Monticelli e Cremona piangono
il 39enne Eugenio Girotto
31 Dic 2025 In arresto pericoloso pregiudicato
Era latitante da 10 anni
31 Dic 2025 A1 Milano Bologna An Art Journey in
mostra fino al 10 gennaio a Cremona
31 Dic 2025 Cantieri, servizi e cultura:
il 2026 nei progetti del Comune
Perù, scontro tra treni diretti a Machu Picchu: almeno un morto

(Adnkronos) – Tragico incidente ferroviario in Perù. Almeno una persona è morta quando due treni si sono scontrati sulla tratta usata dai turisti diretti a Machu Picchu. La vittima è il macchinista di uno dei convogli coinvolti nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, ha reso noto il ministero della Giustizia. In precedenza la Polizia aveva confermato un bilancio che parlava di almeno 30 feriti a causa dello scontro sulla tratta Ollantaytambo-Machu Picchu. E’ stata aperta un’inchiesta. L’ambasciata americana ha confermato che ci sono cittadini statunitensi tra i feriti. 

 

