31 Dic 2025 Capodanno, ecco come
lo passeranno i cremonesi
31 Dic 2025 A Castelverde presentazione
libro "I deportati di Rethmar"
31 Dic 2025 4 gennaio, concerto e visite
guidate a palazzo Mina Bolzesi
31 Dic 2025 SuperEnalotto: centrati tre "5" da
oltre 10mila euro a Crema e Cremona
31 Dic 2025 Addio 2025: le notizie più lette
a Cremona, Crema e Casalmaggiore
Pitbull aggredisce il padrone, la moglie uccide il cane e lo salva

(Adnkronos) – Un uomo è stato aggredito la notte scorsa dal suo pitbull a Roma. E’ stato trasportato in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale Sant’Andrea di Roma e non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo è stato aggredito dal proprio cane mentre si trovava in casa e sarebbe riuscito a liberarsi dalla morsa solo grazie al tempestivo intervento della moglie che armata di un coltello da cucina avrebbe colpito l’animale, uccidendolo. I carabinieri della stazione di Capena sono intervenuti nell’abitazione della coppia a seguito della segnalazione giunta al numero di emergenza 112 e indagano sull’accaduto. Il coltello è stato sequestrato mentre la carcassa dell’animale è stata affidata al personale dell’Asl Roma 4.  

