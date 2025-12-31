Ultime News

31 Dic 2025 "Autocelebrativo": Portesani critico
anche sul video del sindaco
31 Dic 2025 Camera di Commercio: bilancio
2025 con il presidente Auricchio
31 Dic 2025 Capodanno in piazza: musica
già dalle 19:30 in attesa di Jrstit
31 Dic 2025 Formazione gratuita per lavoratori
lattiero-caseari: al via le domande
31 Dic 2025 Autostrada, crescono
ancora i pedaggi: +1,5%
Nazionali

Roberto Carlos operato d’urgenza per un problema al cuore

(Adnkronos) – Roberto Carlos è stato operato d’urgenza al cuore. Al 52enne, ex terzino del Real Madrid e della nazionale brasiliana, è stato trovato un coagulo a una gamba durante un controllo di routine a Garça in Brasile, il suo Paese natale. Il calciatore è stato sul lettino operatorio quasi tre ore per l’inserimento di un banale catetere, con qualche complicazione, ma alla fine l’intervento è riuscito. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, l’ambasciatore del Real Madrid ha detto: “Sto bene e sono sotto stretta sorveglianza”. 

