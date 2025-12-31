Ultime News

31 Dic 2025 "Autocelebrativo": Portesani critico
anche sul video del sindaco
31 Dic 2025 Camera di Commercio: bilancio
2025 con il presidente Auricchio
31 Dic 2025 Capodanno in piazza: musica
già dalle 19:30 in attesa di Jrstit
31 Dic 2025 Formazione gratuita per lavoratori
lattiero-caseari: al via le domande
31 Dic 2025 Autostrada, crescono
ancora i pedaggi: +1,5%
Nazionali

Stufa difettosa, bimbo di 3 anni muore intossicato da monossido

(Adnkronos) – Un bambino di tre anni è morto a Calvagese della Riviera, in frazione Carzago, per intossicazione da monossido di carbonio. Dai primi accertamenti, riporta Il giornale di Brescia, la causa sarebbe il malfunzionamento di una stufa nell’abitazione di una famiglia pachistana. Presenti in casa la mamma di 30 anni e i due figli di 5 e 3 anni: i primi due trasportati all’ospedale Poliambulanza, per il più piccolo invece non c’è stato nulla da fare, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto sul posto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. 

