Cronaca
SuperEnalotto: centrati tre "5" da
oltre 10mila euro a Crema e Cremona
Lombardia protagonista con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 30 dicembre, come riporta Agipronews, centrati tre “5” da 10.663,24 euro l’uno: due a Crema presso la Tabaccheria Fax 13 in via Repubblica 3 e l’altro a Cremona nella Tabaccheria Bosio in piazza B.De Lera, 10.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 2 gennaio, sale a 99,6 milioni di euro.
