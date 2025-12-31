Ultime News

31 Dic 2025 "Autocelebrativo": Portesani critico
anche sul video del sindaco
31 Dic 2025 Camera di Commercio: bilancio
2025 con il presidente Auricchio
31 Dic 2025 Capodanno in piazza: musica
già dalle 19:30 in attesa di Jrstit
31 Dic 2025 Formazione gratuita per lavoratori
lattiero-caseari: al via le domande
31 Dic 2025 Autostrada, crescono
ancora i pedaggi: +1,5%
Nazionali

Ucciso da un petardo, tragedia alle porte di Roma

(Adnkronos) – Un uomo è morto questa sera ad Acilia, a Roma, a causa dell’esplosione di un petardo in strada. La vittima, un 63enne di origini moldave, ha riportato ferite al braccio, al volto e al torace. Inutili i tentativi di salvarlo del personale del 118 intervenuto in via Corte Maggiore 23. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei Carabinieri del gruppo di Ostia per ricostruire la dinamica dell’evento.  

