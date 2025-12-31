Ucciso da un petardo, tragedia alle porte di Roma

(Adnkronos) – Un uomo è morto questa sera ad Acilia, a Roma, a causa dell’esplosione di un petardo in strada. La vittima, un 63enne di origini moldave, ha riportato ferite al braccio, al volto e al torace. Inutili i tentativi di salvarlo del personale del 118 intervenuto in via Corte Maggiore 23. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei Carabinieri del gruppo di Ostia per ricostruire la dinamica dell’evento.