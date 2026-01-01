Ultime News

1 Gen 2026 Commercio equosolidale, le botteghe
cremonesi entrano in Meridiano 361
1 Gen 2026 Sentenza del Tar su Aprica a Lodi
apre interrogativi anche a Cremona
1 Gen 2026 Nuovi nati: Nina chiude il 2025
Eniola Elliot inaugura il 2026
1 Gen 2026 Manovra di bilancio tra luci
e ombre: le critiche dei sindacati
1 Gen 2026 Sold out e pubblico entusiasta
per il "Festival della Magia"
Nazionali

Bolzano, morto escursionista di 53 anni precipitato in scarpata in Valle Aurina

(Adnkronos) – Un uomo di 53 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi a San Giovanni in Valle Aurina (Bolzano), dopo essere precipitato per un centinaio di metri dal sentiero Trippachtal che stava percorrendo da solo. A lanciare l’allarme sono stati altri due escursionisti che hanno notato il corpo in fondo alla scarpata. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della Valle Aurina, l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano e la Guardia di finanza di Brunico, che si sono dovuti limitare a recuperare la salma. Il 53enne infatti era già morto, a causa della gravi ferite riportate nella caduta.  

