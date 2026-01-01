Ultime News

1 Gen 2026 Liuteria, sanità, infrastrutture:
un anno di Regione Lombardia
1 Gen 2026 Il 2026 comincia nel Po
sfida alle acque gelide
1 Gen 2026 Dopo 100 anni di attività, chiude
l’ultimo negozio di Torlino Vimercati
1 Gen 2026 "Scendiamo in pista": dal 2 al 6
gennaio evento al Cremona Po
1 Gen 2026 Madignanese Ciclismo miglior squadra
scelta dai lettori di CremonaSport
Nazionali

Botti di Capodanno, due 12enni feriti a Milano: uno ha perso la mano

(Adnkronos) – Due dodicenni sono rimasti feriti a Milano, facendo esplodere dei botti. Nella tarda mattinata di oggi una pattuglia della stazione Milano Crescenzago è intervenuta in via Alfonso Gatto, a seguito di una segnalazione del 118, poiché due minorenni sono rimasti gravemente feriti.  

In particolare uno dei due, che ha perso una mano, è stato ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Niguarda; l’altro, che ha riportato ferite al torace e alle gambe, è stato ricoverato in codice giallo presso l’ospedale San Raffaele. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...