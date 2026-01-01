Ultime News

1 Gen 2026 Dopo 100 anni di attività, chiude
l’ultimo negozio di Torlino Vimercati
1 Gen 2026 "Scendiamo in pista": dal 2 al 6
gennaio evento al Cremona Po
1 Gen 2026 Madignanese Ciclismo miglior squadra
scelta dai lettori di CremonaSport
1 Gen 2026 Botti e caos in città: numerosi
interventi delle forze dell'ordine
1 Gen 2026 Virgilio: "Nel 2026 Cremona
diventi città universitaria"
Nazionali

Caserta, bambino di 9 anni ferito da proiettile vagante

(Adnkronos) – Un bambino di 9 anni è rimasto lievemente ferito alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante. È accaduto nella notte di oggi, primo gennaio, ad Aversa in provincia di Caserta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini repertando, nelle immediate vicinanze del luogo del ferimento, un’ogiva esplosa. Il minore, dopo le cure del caso, è stato dimesso dall’ospedale della città normanna. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...