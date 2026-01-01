Nuovo anno e nuovi orizzonti per le botteghe del commercio equosolidale di Cremona, Casalmaggiore e Viadana: precedentemente gestite dalla Cooperativa Nonsolonoi, di recente sono entrate nella rete dell’impresa sociale Meridiano 361. L’evoluzione è avvenuta sul finire del 2025, momento rilevante in cui ricorreva il trentennale dell’attività sul territorio cremonese, celebrato non come un punto di arrivo bensì di partenza verso il futuro.

I tre empori restano soci del Consorzio Altromercato, principale realtà di commercio equosolidale in Italia, che pone al centro le persone e il pianeta con una sostenibilità d’intenzione e d’azione. Il prezzo ad esempio è concordato fra produttori e importatori, inoltre il Consorzio collabora direttamente con le comunità locali come in Palestina, dove Altromercato opera da oltre 30 anni. Nella città del Torrazzo il negozio si trova da tempo al civico 1 di Corso Matteotti, nel cuore del centro storico.

Il servizio di Federica Priori

