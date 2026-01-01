Ultime News

1 Gen 2026 Cremona festeggia il nuovo anno
Musica in piazza, botti per le strade
31 Dic 2025 "Autocelebrativo": Portesani critico
anche sul video del sindaco
31 Dic 2025 Camera di Commercio: bilancio
2025 con il presidente Auricchio
31 Dic 2025 Capodanno in piazza: musica
già dalle 19:30 in attesa di Jrstit
31 Dic 2025 Formazione gratuita per lavoratori
lattiero-caseari: al via le domande
Cronaca

Piazza gremita per lo spettacolo di Capodanno a Cremona, con la musica dei dj di Ape?Sì, Voglia di Dance All Night e All Music Digital Radio, e i mashup di Jrstit che hanno fatto ballare giovani e meno giovani.

La festa di fine anno organizzata dal Comune è stata un’esplosione di musica elettronica e colori, mentre in varie zone della città c’è stata una vera e propria esplosione di petardi e fuochi d’artificio: in piazza Cadorna, ad esempio, tradizionale luogo di festeggiamenti. Come sempre, l’ordinanza di divieto dei botti è stata disattesa, nonostante  i tanti appelli per tutelare gli animali.

 

