Piazza gremita per lo spettacolo di Capodanno a Cremona, con la musica dei dj di Ape?Sì, Voglia di Dance All Night e All Music Digital Radio, e i mashup di Jrstit che hanno fatto ballare giovani e meno giovani.

La festa di fine anno organizzata dal Comune è stata un’esplosione di musica elettronica e colori, mentre in varie zone della città c’è stata una vera e propria esplosione di petardi e fuochi d’artificio: in piazza Cadorna, ad esempio, tradizionale luogo di festeggiamenti. Come sempre, l’ordinanza di divieto dei botti è stata disattesa, nonostante i tanti appelli per tutelare gli animali.

