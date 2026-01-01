Mattarella, quasi undici milioni davanti a televisione per messaggio fine anno

(Adnkronos) – Sono stati 10 milioni, 984mila 577 gli spettatori che ieri sera hanno assistito in televisione al messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in aumento rispetto allo scorso anno, quando erano stati 10 milioni 725 mila 454. In crescita anche lo share, che passa dal 68,36 al 70,45. Nel dato non sono comprese le visioni tramite web in diretta o differita.

Rimane il record di ascolti per un messaggio di fine anno di Mattarella e in generale di un Capo dello Stato registrato nel 2020, quando con 15 milioni 272 mila 170 spettatori risultò il più visto dal 1986, anno in cui sono iniziate le rilevazioni dell’Auditel. Cifra superiore ai 15 milioni 15 mila registrati da Oscar Luigi Scalfaro nel 1993; ai 14 milioni 825 mila spettatori di Francesco Cossiga del 1991; e ai 14 milioni 364 mila sempre di Scalfaro del 1992.

Tornando ai raffronti con gli anni precedenti, nel 2015, per il primo messaggio di Mattarella, i telespettatori furono 10 milioni 75 mila 487, con uno share del 56 per cento; nel 2016 10 milioni 60 mila 189 (58,63); nel 2017 9 milioni 700 mila 277 (55,58); nel 2018 10 milioni 525 mila 49 (62,13), nel 2019 10 milioni 121 mila 552 (59,51). Nel 2020 come detto il record di 15 milioni 272 mila 170 (64,95), mentre nel 2021 gli spettatori furono 13 milioni, 541 mila 758, con uno share del 65,94; nel 2022 erano stati 10 milioni 643 mila 452. Infine nel 2023 10 milioni 647.

Per quanto riguarda il messaggio di ieri sera 4 milioni 961 mila 438 telespettatori hanno seguito il messaggio su Raiuno; 265mila 136 su Raidue; 761mila 133 su Raitre; 19mila 885 su Rainews 24, per complessivi 6 milioni 7 mila 592 sui canali della tv pubblica. Per quanto riguarda le emittenti private, 3 milioni 243mila 226 i telespettatori su Canale 5; 456mila 582 su Retequattro; 36mila 726 su Tgcom 24; un milione 21mila 325 su La7; 103mila 28 su Tv2000; 112mila 466 su Sky Tg24, 3mila 632 su altre tv locali per complessivi 4 milioni 976mila.