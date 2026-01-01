Mattarella “Si chiude un anno non facile, ora la pace”





ROMA (ITALPRESS) – “Si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto

rivolta alla pace”. Così il presidente Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno.

Mattarella ha anche parlato di giovani, del ruolo dell’Ue e delle Nazioni Unite, della necessità di respingere violenze e odio, degli ottant’anni della Repubblica italiana e del suo ruolo internazionale.

