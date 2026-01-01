Ultime News

1 Gen 2026 Dopo 100 anni di attività, chiude
l’ultimo negozio di Torlino Vimercati
1 Gen 2026 "Scendiamo in pista": dal 2 al 6
gennaio evento al Cremona Po
1 Gen 2026 Madignanese Ciclismo miglior squadra
scelta dai lettori di CremonaSport
1 Gen 2026 Botti e caos in città: numerosi
interventi delle forze dell'ordine
1 Gen 2026 Virgilio: "Nel 2026 Cremona
diventi città universitaria"
Video Pillole

Mattarella “Si chiude un anno non facile, ora la pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto
rivolta alla pace”. Così il presidente Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno.
Mattarella ha anche parlato di giovani, del ruolo dell’Ue e delle Nazioni Unite, della necessità di respingere violenze e odio, degli ottant’anni della Repubblica italiana e del suo ruolo internazionale.
